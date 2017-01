Polacy częściej chodzą do kościoła

reklama

Według statystyk Polacy w 2016 roku chodzili do kościoła nieco częściej niż rok wcześniej.

Niemal 40 proc. Polaków uczestniczyło w roku 2015 w niedzielnej Mszy. Jest to o 0,7 proc. więcej niż w roku 2014. Podobnie wzrósł też odsetek przystępujących do Komunii Świętej – wynika z zaprezentowanego dziś w Warszawie raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Jego dyrektor ks. Wojciech Sadłoń zauważył, że Polska posiada jedną z najlepiej ukształtowanych sieci parafialnych w całym świecie katolickim, a dane statystyczne są dość stabilne.

„Zaprezentowane w czasie dzisiejszej konferencji dane pokazują, że polski katolicyzm charakteryzuje stabilność. Nie ma istotnych wahań ani przełomów pod względem funkcjonowania polskiego katolicyzmu, zarówno od strony instytucji kościelnych, jak i religijności Polaków” – uważa ks. Sadłoń.

Stały wzrost liczby parafii i księży, a także nieznaczny spadek liczby wiernych odnotowany w ostatnim dwudziestoleciu wpłynął na średnią liczbę wiernych w parafiach oraz liczbę wiernych przypadających na jednego księdza – wskazał dyrektor pallotyńskiej placówki. Zaznaczył, że nie brakuje jednak powodów do troski o przyszłość.

„Chociaż liczba księży wyraźnie wzrasta i przeciętna liczba osób przypadających na jednego księdza maleje, to jednak zmniejszenie się liczby powołań w ostatnich latach wskazuje, że będziemy mieli do czynienia w zbliżających się dziesiątkach lat ze starzeniem się księży i też ze zmniejszeniem się ich liczby, ale to jest wciąż jeszcze kwestia przyszłości” – powiedział ks. Sadłoń.

O kształcie polskiego katolicyzmu decyduje religijna aktywność świeckich, która stanowi istotny element społecznego zaangażowania Polaków. W 2014 r. działało w Polsce ponad 60 tys. przyparafialnych organizacji, które skupiały ponad 2,5 mln osób. Oprócz tego działają również katolickie instytucje społeczne, jak szkoły czy hospicja lub takie, które wspierają osoby starsze, ubogie i niepełnosprawne.

