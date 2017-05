Polacy chcą Europy wartości, nie eurodegrengolady!!!

reklama

fot. moritz320, Pixabay, lic. cc0 reklama

Unia Europejska powinna wrócić do swoich chrześcijańskich korzeni - oceniła w rozmowie z "Radiem Maryja" europoseł PiS Jadwiga Wiśniewska. W ten sposób odniosła się do 13. rocznicy przystąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej.

Jak podkreślała Wiśniewska, UE ma wiele plusów - zwłaszcza swobodę przepływu usług, ludzi i towarów. Niestety, są też spore problemy - pogłębia się laicyzacja, czemu towarzyszy także islamizacja.

"Uważamy, że Unia Europejska powinna wrócić do swoich chrześcijańskich korzeni, na których została ufundowana" - powiedziała "Radiu Maryja" europoseł PiS. "Chcemy Unii silnych państw narodowych współpracujących i kooperujących ze sobą. Chcemy Unii wartości zgodnie z tym, czego chcieli ojcowie założyciele UE, będący dziś kandydatami na ołtarze" - dodała.

kk/radiomaryja.pl

1.05.2017, 19:20