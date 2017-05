Polacy chcą emigrować do W. Brytanii przed Brexitem

reklama

fot. ahmedghn, lic. CC BY SA 4.0 via Wikipedia reklama

Po raz pierwszy od jesieni 2015 roku wzrósł odsetek Polaków rozważających emigrację do Wielkiej Brytanii. Tak wynika z badania pracowni Millward Brown na zlecenie firmy Work Service, o czym pisze „Puls Biznesu”.



Jak czytamy w gazecie, od ostatniego badania w sierpniu ubiegłego roku odsetek Polaków rozważających emigrację na Wyspy zwiększył się o 5 punktów procentowych - do 19 procent ogółem rozważających opuszczenie kraju.



Wzrosła też nieco liczba osób, które rozważają wyjazd z Polski. To jednak głównie zasługa prac sezonowych. W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem z tego samego okresu, ich liczba spadła. Maciej Witucki z Work Service uważa, że ogromny wpływ na wyrost atrakcyjności Zjednoczonego Królestwa ma Brexit. Jak relacjonuje, badanych pytano, czy wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej determinuje właśnie taki kierunek emigracji.



58 proc. ankietowanych odpowiedziało, że tak. – Wyraźnie widać zatem, że potencjalni emigranci wolą zastać Brexit na Wyspach niż w Polsce – ocenia Maciej Witucki. Więcej na ten temat - w „Pulsie Biznesu”.

emde/tvp.info

10.05.2017, 7:50