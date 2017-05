Pokrzywa - 5 pomysłów na śniadanie obiad lub kolację

reklama

Pokrzywę w Polsce bardzo łatwo znaleźć. Raczej jej unikamy, często traktujemy wyłącznie jako chwast. Tymczasem może ona stanowić cenny i smaczny składnik wielu potraw! Cenią ją Francuzi, którzy zdecydowanie wiedzą, co zrobić z tej rośliny. Wiedziały to także nasze babki! Idąc ich przykładem - zapraszamy pokrzywę do kuchni.

Pokrzywa:

to bogate źródło wielu cennych elementów: m.in. chlorofilu, ksantofilu, karotenu, witaminy C, E, K, B2, kwasu pantotenowego, garbników i flawonoidów, wapnia, magnezu, żelaza, fosforu, manganu, cynku i krzemu;

jest wykorzystywana w leczeniu i profilaktyce wielu schorzeń, m.in. przy stanach zapalnych dróg moczowych, w leczeniu cukrzycy, sprzyja też tamowaniu krwotoków, gojeniu ran, łagodzi bóle reumatyczne;

ma korzystny wpływ na układ trawienny, poprawia perystaltykę jelit, przyspiesza przemianę materii, wspomaga działanie nerek i wątroby, wpływa na wzrost liczby czerwonych krwinek i obniża poziom cukru we krwi;

wzmacnia cebulki, zapobiega łupieżowi i regeneruje włosy;

ma przyjemny, korzenny smak, lekko przypominający szpinak.

Zbieramy pokrzywę

Rośliny szukajmy z dala od ruchliwych ulic. Do jedzenia nadają się tylko młode listki z górnych pędów rośliny. Pamiętajmy, że pokrzywa parzy, więc jej zbiór nie należy do najprzyjemniejszych. Liście poddane obróbce termicznej tracą tę właściwość, więc podczas jedzenia się nie poparzymy. Wystarczy sparzyć je przez krótką chwilę na etapie przygotowywania potrawy.

1. Zupa

Składniki:

1 kg ziemniaków

kilka garści liści pokrzywy

1 cebula

kawałek białej części pora

kawałek selera

pietruszka

łyżka masła

sól

pieprz

kilka sztuk ziela angielskiego

liść laurowy

kilka łyżek śmietany lub jogurtu

jajka na twardo do podania

Przygotowanie:

Cebulę obramy, kroimy w kostkę i krótką chwilę smażymy na łyżce masła razem z pokrojonym porem. Obieramy warzywa i kroimy je w kostkę, dorzucamy do cebuli i pora. Całość zalewamy wodą. Następnie dodajemy przyprawy i gotujemy 20-25 minut, aż ziemniaki będą miękkie. Do zupy wrzucamy posiekane pokrzywy i gotowujemy jeszcze 5 minut. Zupę zaprawamy śmietaną, choć można także z tego zrezygnować i już po wylaniu na talerz dodać kleks jogurtu naturalnego. Wyjmujemy ziele angielskie i liść laurowy i miksujemy zupę na krem. Podajemy z jajkiem ugotowanym na twardo.

2. Kluseczki

Składniki:

szklanka liści pokrzywy

jajko

150 g twarogu

6 łyżek mąki pełnoziarnistej

łyżka mąki ziemniaczanej

Przygotowanie:

Liście pokrzywy myjemy i parzymy. Miksujemy z jajkiem. Dodajemy twaróg (polecamy kremowy), mąki. Zagniatamy ciasto, formując wąski wałeczek. Kroimy jak kopytka i gotujemy na lekko osolonej wodzie. Gotowe!

3. Surówka

Składniki:

garść liści pokrzywy

cebula

świeży koperek

natka pietruszki

rzodkiewka

sałata, np. masłowa, lodowa, rzymska

szczypiorek

jabłko

cytryna, sól ziołowa

Przygotowanie:

Składniki surówki myjemy i osuszamy, w razie potrzeby – obieramy. Zieleninę kroimy, marchew i jabłko trzemy na tarce. Doprawiamy sokiem z cytryny i solą.

4. Pesto

Składniki:

3 ząbki czosnku

2 łyżki posiekanych orzeszków pinii (lub innych, np. nerkowce, włoskie, laskowe)

2 łyżki tartego sera żółtego

6-8 łyżek blanszowanych, posiekanych liści pokrzywy

sól

oliwa z oliwek

Przygotowanie:

Pesto najlepiej przygotować w moździerzu. Wsypujemy do niego orzeszki i lekko je miażdżymy. Siekamy czosnek i dodajemy do pesto. Do moździerza wsypujemy kolejno: sól, ser, pokrzywę. Starannie miażdżymy wszystkie składniki, aż masa stanie się w miarę gładka i jednolita. Polecamy do makaronów i ryb.

5. Omlet

Składniki:

3-4 garście liści pokrzywy

3 jajka

3-4 łyżki bułki tartej

sól, pieprz, czosnek

2 średnie cebule

masło klarowane

Przygotowanie:

Świeżo zebrane liście pokrzywy myjemy, sparzamy wrzątkiem i odsączamy. Jajka ubijamy na puszystą masę, dodajemy bułkę tartą, sól, pieprz, starty czosnek. Następnie łączymy masę z pokrzywą. Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni. Pokrojoną w plastry cebulę podsmażamy lekko w płaskim rondlu (lub patelni) na maśle i wylewamy do niego masę pokrzywowo-jajeczną. Smażymy pod przykryciem przez kilka minut, do momentu, aż spód się zarumieni, ale nie przypali. Następnie naczynie wkładamy bez pokrywki do rozgrzanego piekarnika i pieczemy kilka minut, by wierzch się zrumienił.

3.05.2017, 12:05