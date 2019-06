Pokrętne tłumaczenie Bodnara. ,,Jestem od tego, żeby upominać się o przestrzeganie podstawowych praw''

Eugeniusz_Pomorze_ 21.6.19 12:51



W Magdalence dawno temu, policja przyszła do miejscowej mafii bardzo kulturalnie, a mafia użyła broni, granatów i min! Do posłanki Barbary Blidy policja też weszła kulturalnie, co pani poseł wykorzystała, by... popełnić samobójstwo! Policja nie ma działać "kulturalnie", tylko skutecznie i z głową, by po prostu nie było dodatkowych jeszcze ofiar. Jakby któryś z policjantów zginął w tej akcji, to ciekawe, czy pan Rzecznik przyszedłby do jego żony i dzieci... ???