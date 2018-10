'Pójdziemy ścieżką prawdy, dokądkolwiek poprowadzi'. Watykan odpowiada na list abp. Viganò

W lipcu br. oskarżony o molestowanie seksualne nieletnich chłopców i kleryków amerykański kardynał Theodor McCarrick złożył dymisję z członkostwa w Kolegium Kardynalskim, a jego rezygnację przyjął papież Franciszek. Były nuncjusz apostolski w USA, abp Carlo Maria Viganò zarzuca Ojcu Świętemu, że od 2013 r. wiedział o nadużyciach i przypadkach molestowania, których miał dopuszczać się McCarrick. Arcybiskup oskarża papieża o to, że chronił kard. McCarricka. Jak przypomniał, sankcje podobne do tych, na które zdecydował się Franciszek, nałożył na McCarricka już poprzedni papież, Benedykt XVI. Zdaniem byłego nuncjusza, Ojciec Święty Franciszek od momentu rozpoczęcia pontyfikatu znał już opinię swojego poprzednika oraz władz Watykanu na temat amerykańskiego kardynała, a mimo to miał nie tylko chronić duchownego, ale również uczynić go swoim „zaufanym doradcą".