Pogrzeb INF. To wina Rosji

Wszystkie religie są fałszywe. Są złudą słabych i strachliwych, mirażem owieczek tego świata, które nie umiejąc przewodzić, chcą, żeby nimi przewodzono. Nieważne że idą na rzeź! Jedyną rzeczywistością jest władza. Pieniądze i władza, nic więcej" - ROMUALD RAJS, "Bury" Żołnierz Wyklęty, fragment dziennika. Różni psychiatrzy badali już kwestię zdrowia psychicznego pewnego cieśli sprzed 2 tys. lat imieniem Jezus. Dziś wiemy że prawdopodobnie chodziło o schizofrenię paranoidalną. Schizofrenik może o sobie powiedzieć "królestwo moje nie jest z tego świata". Niestety Polska nadal opłaca ten pełen błaznów w sukienkach cyrk. Podczas gdy w innych państwach ludzie normalni i wykształceni odchodzą od wiary w gusła, sekty i inne wymysły wyobraźni, tak w Polsce pielęgnuje się wiarę w brednie o dziewicy, którą wyr... zapłodnił duch i mimo urodzenia dziecka nadal pozostawała dziewicą. Mało tego - nazywają ją "Królową Polski". Katolicy muszą m. in. wierzyć, że kobieta powstała z żebra, że istnieje gadający wąż co skusił Ewę w raju, że istniał ktoś taki jak Jonasz, który przesiedział za sprawą boga 3 dni brzuchu jakiejś ryby, że suchy wafel to mięso (ciało) Jezusa a cierpkie wino to krew, że jakąkolwiek krytyka sekty katolickiej to atak na kościół, Boga i wiernych, co obserwujemy np. przy okazji premiery "Kleru". Współczesna opowieść o Harrym Potterze wydaje się bardziej wiarygodna niż Stary i Nowy Testament razem wzięte. Pomijam już fakt że 90% tzw. katolików, włączając w to większość księży, nawet nie przeczytała Biblii. Warto wspomnieć, że Polska jest wciąż krajem bardzo biednym, gdzie większość ludzi nie posiada wiedzy, wykształcenia ani inteligencji, co sprzyja zaciemnieniu społeczeństwa... Członkowie sekty katolickiej dążą do ośmieszania wszystkich i wszystkiego, co do tej pory było cenne w życiu człowieka, który na nich trafi - wmawiają mu, że całe jego dotychczasowe życie, zainteresowania, pasje, rodzina, znajomi, praca - są nic nie warte i że powinien przyjąć tzw. Jezusa. Że w porównaniu z życiem wiecznym życie na ziemi to jedno wielkie G i powinien z nim zerwać. Są to ludzie bardzo poważnie niezrównoważeni psychicznie. Typowe objawy pobytu w sekcie katolickiej to m.in. agresja, osobowość bezwolnego robota, nienawiść do ateistów lub osób innego wyznania, samookaleczenia i zachowania samobójcze - symptomy często występujące w innych groźnych sektach np. Świadkach Jehowy. Najbardziej zindoktrynowani i ogłupieni katolicy idą zwykle do seminariów duchownych, masowo uczęszczają na pielgrzymki (zwłaszcza maryjne) lub działają w różnego rodzaju sekciarskich grupkach katolickich!

