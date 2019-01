Pogrzeb Adamowicza: Mocny komentarz misjonarza

antyprawacki bicz 20.1.19 12:26

Znając historię katosekty i zbrodnie na jej koncie, mówienie o szacunku/akceptacji brzmi jak ponury żart. Co najwyżej można tolerować głupotę ludzką tych, którzy się z katoideologią utożsamiają, często są to ludzie nie zdający sobie sprawy ze zbrodni kościoła. To można tolerować, lecz o żadnym szacunku, a tym bardziej akceptacji nie ma mowy.

Poza tym wracając do pogrzebu Adamowicza to ja nie zauważyłem obecności ateistów. Wprawdzie prawactwo usiłuje ateistami uczynić swoich przeciwników politycznych, lecz to są w większości katolicy, tylko nie tacy jakich by chciało prawactwo. Większość z tych rzekomych "ateistów" podśpiewywało pieśni religijne i odbębniało formułki modlitw. Sam byłęm zaskoczony odnośnie kilku politykó, co tylko pokazuje, że prawactwo łże w każdej sprawie.