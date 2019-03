POgarda czy #PolitykaProspołeczna? MOCNY spot PiS

„Pieniędzy nie ma i nie będzie – słyszeliśmy przez cały okres rządów Platformy i PSL. Ilekroć pojawiały się propozycje składane przez PiS, wprowadzania programów społecznych, ilekroć pytaliśmy w Sejmie ówczesny rząd o to, co zrobi żeby wreszcie zlikwidować biedę wśród dzieci, pomóc emerytom, żeby wspierać tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, zawsze słyszeliśmy jedno: pieniędzy nie ma i nie będzie. Słyszeliśmy to też w kampanii wyborczej". Rząd Prawa i Sprawiedliwości rządzi dobrze, dotrzymujemy słowa” - mówiła dziś na konferencji prasowej wicepremier Beata Szydło.

Podkreśliła, że rząd PiS przywraca godność polskim rodzinom i rozwija Polskę.

„Czy można wierzyć politykom, którzy jednego dnia krytykują, wręcz wyśmiewają, lekceważą tych, którzy są beneficjentami programów społecznych? mówią że to rozdawnictwo, marnowanie pieniędzy, obrażają Polaków, którzy mają prawo korzystać ze wzrostu gospodarczego państwa”

- mówiła wicepremier.

Dalej dodawała:

„Gospodarka dobrze się rozwija, rząd PiS dobrze rządzi. Dotrzymuje słowa i dzisiaj możemy powiedzieć o kolejnych programach społecznych, które kierujemy do społeczeństwa, do różnych grup po to, żeby wyrównywać szanse, żeby przywracać godne życie polskim rodzinom, emerytom, ale też żeby rozwijać Polskę, bo programy społeczne, te które przygotowuje PiS, są też programami prorozwojowymi. Nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w dzieci, młodych ludzi, rodzinę. Taka jest filozofia PiS”.

Obecna na konferencji rzecznik partii Beata Mazurek podkreślała:

„Można jeszcze raz jasno i wyraźnie powiedzieć, że jest to wybór między formacją, jaką jest PiS, która dotrzymuje słowa, która jest wiarygodna a pomiędzy opozycją, Platformą która jest niekonsekwentna, która mówi o korupcji, rozdawnictwie, a jednocześnie mówi, że to rozdawnictwo i korupcję poprze. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że są to ludzie niewiarygodni, ponieważ śmiem twierdzić, że w momencie kampanii wyborczej są w stanie obiecać Polakom wszystko, a po kampanii wyborczej będzie czy może być tak, jak powiedział nasz prezes: nie tak jak jest, tylko gorzej. Bo pieniędzy nie ma i nie będzie i to się nie uda”.

W trakcie konferencji został zaprezentowany nowy spot Prawa i Sprawiedliwości, który na twitterze zapowiedziano:

„#POgarda czy #PolitykaProspołeczna? Masz wybór!”

dam/twitter,300polityka.pl