Podziel się jedzeniem z bezdomnymi

Wolontariusze akcji „Zupa na Plantach”, którzy regularnie karmią krakowskich bezdomnych zaapelowali do wszystkich mieszkańców podwawelskiego grodu, żeby nie wyrzucali produktów, które zostaną niezjedzone po świętach Wielkanocnych, ale przynieśli je im, a oni przygotują z nich paczki żywnościowe dla swoich podopiecznych - poinformowało Radio Kraków.

Według danych Banku Żywności aż 30 procent świątecznego jedzenia ląduje w śmietnikach.

- To duża część z dziewięciu milionów ton, które rocznie marnują się w Polsce. Te dziewięć ton to naprawdę ogromna ilość. Przed świętami Wielkanocnymi warto pamiętać o tym, żeby robić racjonalne zakupy. A jeśli mamy nadmiar jedzenia po świętach, są miejsca, do których możemy je oddać - powiedziała krakowskiej rozgłośni Justyna Liptak z Krakowskiego Oddziału BŻ.

Pozostałe po świętach produkty żywnościowe można przynosić do „Żywej pracowni” przy ulicy Celnej 5 (3 kwietnia od godziny 14:00 do 20:00, 4 kwietnia od 12:00 do 17:30), do „Spółdzielni Ogniwo” przy ulicy Paulińskiej 28 (3 kwietnia od 16:00 do 21:00), do „Wytwórni” na przy ul. Ślusarskiej 9 (3 kwietnia od 8:30 do 18:00, 4 kwietnia od 8:30 do 15:30) i do „Śmietanki Nowohuckiej” na osiedlu Centrum E 21 (3 kwietnia od 11:30 do 17:00, 4 kwietnia od 11:30 do 15:30).

Szczegółowe informacje na temat tej jakże pożytecznej akcji można znaleźć na stronie internetowej www.zywapracownia.pl.

Jerzy Bukowski