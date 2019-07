Podwyżki dla nauczycieli już od września. Prezydent podpisał nowelizację, zobacz o ile wzrosną pensje

W noweli określono również, że minimalna wysokość dodatku za wychowawstwo to 300 złotych. Nowe wynagrodzenie od 1 września 2019 roku ma wzrosnąć o 9,6 proc. Podwyżki wypłacane będą do końca września, z wyrównaniem od 1 września.

Wraca też trzystopniowa skala oceny pracy nauczycieli, oddzielona od awansu zawodowego. Okres pracy w szkole konieczny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego skrócony zostaje do 2 lat, w przypadku dyplomowanego będzie to rok, a kontraktowego – 9 miesięcy.