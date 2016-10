Podwieczorek drwala. Zapiekanka ziemniaczana z mięsem mielonym

reklama

Proponujemy niezwykle pyszne i sycące danie, które zadowoli wszystkich mężczyzn i nie tylko.

Taka zapiekanka idealnie nadaje się na chłodne, zimowe dni. Rozgrzewa i dodaje energii na resztę dnia.

Smacznego!

Składniki:

8 ziemniaków

250 g mięsa mielonego (u mnie wieprzowe)

250 g mrożonych warzyw (brokuły, marchewka, fasolka szparagowa, groszek)

sól, pieprz

2 cebule

200 ml śmietany 18%

20 dag żółtego sera

1 jajko

szczypta chili

zioła prowansalskie

szczypta gałki muszkatołowej

1 łyżka masła

Wykonanie:

Jedną cebulę obrać i drobno pokroić. Ziemniaki obrać i pokroić w plastry. Cebulę i ziemniaki podsmażyć na patelni, doprawić do smaku. Odstawić do ostudzenia.

Drugą cebulę również pokroić w kostkę, podsmażyć na pozostałym na patelni tłuszczu, następnie dodać mięso mielone i smażyć do czasu, aż zmieni kolor, a woda odparuje. Doprawić do smaku, dodać zioła i wymieszać.

Warzywa rozmrozić i podsmażyć na patelni. Doprawić do smaku.

Naczynie żaroodporne wysmarować masłem. Na dnie ułożyć warstwę ziemniaków, na niej wszystkie warzywa, a następnie wyłożyć mięso mielone i przykryć pozostałymi ziemniakami.

Śmietanę wymieszać z jajkiem i startym żółtym serem. Doprawić gałka muszkatołową i pieprzem. Sosem śmietanowym zalać zapiekankę, przykryć pokrywką lub folią aluminiową i wstawić do rozgrzanego do 180 st.C piekarnika. Piec przez ok. 30 minut.

Przepis pochodzi z bloga pasjasmaku.com

25.10.2016, 14:30