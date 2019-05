'Podsiadł moją partnerkę'. Jażdżewski ośmiesza Kosiniaka-Kamysza!

"Próbowaliśmy sadzać w pierwszych rzędach osoby młode o ile było to możliwe. Kosiniak-Kamysz wcisnął się na miejsce mojej partnerki, obok mnie, chyba później bardzo tego żałował. Myślę, że takie podsiadanie się poźniej bardzo źle kończy"-stwierdził naczelny "Liberte" w rozmowie z portalem Polityka Insight.

"Opozycja nie stosuje gry na wielu fortepianach, co Kaczyński robi świetnie. Mam poczucie bezradności, że ludzie, którzy są w polityce od lat nie mają politycznego instynktu. Żeby wygrać z PiS-em jesienią, to ta scena polityczna musi się radykalnie zmienić. W tym układzie szansa na wygraną jest minimalna"-stwierdził publicysta. Jak się okazuje, Jażdżewskiemu nie do końca odpowiada również "świeżonka" po lewej stronie sceny politycznej, czyli Wiosna Roberta Biedronia. Zdaniem publicysty, w tym projekcie "jest coś fałszywego".