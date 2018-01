PODPISZ petycję do abp. Gądeckiego w sprawie Amoris laetitia

Instytut Ks. Piotra Skargi Przygotował petycję do Przewodniczącego Episkopatu Polski, abp. Stanisława Gądeckiego, z prośbą o potwierdzenie tradycyjnej nauki Kościoła w sprawie nierozerwalności małżeństwa

Zachęcamy naszych czytelników do podpisania tej petycji, by Episkopat Polski otrzymał od wiernych jasny znak: Polacy są wierni niezmiennemu nauczaniu Kościoła opartemu na jasnych słowach naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

,, Za zachodnią granicą Polski możemy zaobserwować wielki kryzys wiary, który potęgowany jest przez doktrynalny zamęt. Niemieccy biskupi wystosowali list pasterski, w którym oficjalnie dopuścili osoby rozwiedzione, żyjące w ponownych związkach, do przyjmowania Komunii Świętej. W największym kraju Unii Europejskiej katolicka hierarchia zaprzeczyła dotychczasowej praktyce Kościoła oraz słowom świętego Jana Pawła II, który nauczał: Kościół potwierdza swoją praktykę, opartą na Piśmie Świętym, niedopuszczania do Komunii Eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeński. Nie chcemy, by doktrynalny zamęt i rewolucja obyczajowa dotarły do naszej Ojczyzny! Pragniemy ponadto, by postawa polskich hierarchów dała przykład biskupom na całym świecie'' - dodają.



,, Dlatego tak ważne jest, byśmy razem dali świadectwo wierności duchowemu testamentowi, który przekazał nam nasz święty papież Jan Paweł II. Dlatego tak istotne jest, żebyśmy właśnie teraz – w obliczu zagrożenia – dali świadectwo naszej wiary i przywiązania do odwiecznej nauki Kościoła, założonego przez Chrystusa Pana'' - wyjaśnia Instytut.

TEKST PETYCJI:

JE Arcybiskup Stanisław Gądecki

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Czcigodny Księże Arcybiskupie

Jako wierny świecki zatroskany o los katolickich małżeństw i rodzin w naszej Ojczyźnie, zwracam się do Księdza Arcybiskupa z gorącą prośbą o potwierdzenie przez Konferencję Episkopatu Polski nauki Kościoła w sprawie nierozerwalności małżeństwa, jak i niedopuszczania do sakramentu ołtarza osób żyjących w tak zwanych związkach niesakramentalnych.

Po ogłoszeniu przez Papieża Franciszka adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia pojawiły się niepokojące interpretacje – w szczególności ze strony episkopatu niemieckiego – nagłaśniane przez media i chętnie podchwytywane przez niektóre grupy katolików, jakoby nauczanie Kościoła w wyżej wymienionych kwestiach uległo zmianie.

Niestety, rozpowszechnianie tego typu opinii przyczynia się do coraz większego zamętu w duszach wielu wiernych, którzy pomimo presji rewolucji obyczajowej i relatywizacji zasad moralnych starają się nadal wytrwać w wierności nauce Chrystusa o małżeństwie.

W tej wyjątkowo trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się chrześcijańskie małżeństwa i rodziny, brak oficjalnego dokumentu wyraźnie potwierdzającego dotychczasowe stanowisko Kościoła we wspomnianych kwestiach, wyrażone między innymi przez Ojca Świętego Jana Pawła II w adhortacji Familiaris Consortio, przyczynia się do rosnącej liczby zwątpień i odstępstw od wielowiekowej nauki i praktyki w odniesieniu do sakramentu małżeństwa i Eucharystii.

Mając w pamięci zdecydowane stanowisko polskich biskupów, którzy podczas synodów poświęconych rodzinie odważnie stanęli w obronie nauczania Kościoła i duchowego dziedzictwa Papieża Polaka, z miłością i ufnością oczekuję potwierdzenia tegoż nauczania przez Konferencję Episkopatu Polski.

W Bogu oddany...