Podobno PiS przegrywa z KE... Czyżby?! NOWE SONDAŻE

Bizon 17.5.19 18:43

Po pierwsze, zapomnijmy o 43 procentach dla PiS. Jest to absolutnie nierealne. Takiego poparcia ta partia nie uzyskała w 2015 roku, kiedy była dla niej wprost idealna koniunktura i nie uzyska go nigdy. Przed wyborami do samorządu też były sondaże PiS 40 plus do sejmików województwa, a co do czego poparcie realne było dużo niższe, na tyle niższe, że w TVPiS opadły kopary ze smutku przy ogłaszaniu Exit Poll. Teraz im bliżej wyborów, tym sondaże, aby uniknąć kompromitacji, będą zbliżały się do rzeczywistych wyników, czyli PiS uzyska zapewne od 35 w porywach, do 32 realnie. Myślę, że może minimalnie przegrać lub minimalnie wygrać z Koalicją Europejską, ale to będzie różnica kilku procent, a nie nokaut, jak życzyłyby tego sobie PiS-owskie media. Dlatego 43 procent to jakiś absurd i w ogóle nie ma co tego rozpatrywać na poważnie. Po drugie, będą się sondażownie musiały tłumaczyć w dniu wyborów, jak Exit Poll da Konfederacji 10 procent. Będziemy mieli prawdziwą burzę mózgów jak wytłumaczyć widzom, że ktoś, kogo przez całą kampanię media przemilczały lub dyskredytowały, otrzymał od Polaków aż tak dużą skalę poparcia.