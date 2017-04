Podobieństwa między JP II, Benedyktem XVI i Franciszkiem! Odpowiada dla Frondy o. Kamil Szadkowski OFM

reklama

fot: facebook reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek. jakie są podobieństwa między tymi papieżami, jakie różnice?

o. Kamil Szadkowski OFM: Każdy pontyfikat jest inny. Wymienieni przez Ciebie papieże to ludzie wielkiej wiary, dani nam przez Boga na dany czas. Święty Jan Paweł II był papieżem o wiele młodszym niż jego następcy, kiedy zaczynał pontyfikat. To był też inne czasy. Świętego Jana Pawła II pamiętamy jako wykładowcę akademickiego a zarazem duszpasterza. Benedykt XVI kojarzy nam bardziej jako następca świętego Piotra, który szczególnie przejawiał swoją inicjatywę na polu naukowym.

A papież Franciszek?

Papież Franciszek kładzie natomiast zdecydowanie nacisk na duszpasterstwo i ewangelizację. Bynajmniej każdy z nich przejawiał troskę o Kościół i starali się, a obecnie papież Franciszek stara się go prowadzić zgodnie z potrzebami duszpasterskimi czasów obecnych. Jakie trzeba mieć wyczucie tych potrzeb, jak bardzo trzeba otworzyć serce, żeby nauka Kościoła mogła trafiać do ludzkich serc. Biskup Rzymu (papież) ma przed sobą bardzo trudne zadanie. Wszyscy są w niego wpatrzeni, mają swoje oczekiwania względem pontyfikatu, śledzą jego każdy ruch. Prowadzenie Kościoła drogą Ewangelii, wymaga wielkiego wysiłku duchowego i fizycznego. Ci następcy świętego Piotra wykorzystywali swoje talenty, dzielili się swoją wiarą. Ludzie potrzebują jakiegoś drogowskazu w życiu, jakiegoś autorytetu. Papież przypomina nam też o tym, że jest głową Kościoła powszechnego. Że głoszona przez niego (przez nich) nauka to Ewangelia Jezusa Chrystusa mówiąca o zbawieniu, odkupieniu, o Królestwie bożym do którego jesteśmy powołani. Ewangelia jest wyzwaniem dla każdego. W pytaniu było o podobieństwach i różnicach w kierowaniu przez wymienionych papieży Kościołem.

Jak natomiast ma się działanie Ducha Świętego do wykonywania ich posługi?

Myślę, że z pomocą Ducha świętego każdy z nich wykorzystuje swoje umiejętności, wierność Ewangelii, aby w ludziach pobudzać, umacniać wiarę. Osoba papieża może wzbudzać również w niektórych sprzeciw, bunt. Ale on nie jest od rozwiązywania wszystkich ludzkich problemów, nie prowadzi jakiejś globalnej poradni. On ma być znakiem tego, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Każdy pontyfikat zawiera w sobie ogromne duszpasterskie wyczucie potrzeb czasów, w których on trwa. Oni są strażnikami Ewangelii, czuwają nad tym, aby nauka Kościoła była jej wierna.

4.04.2017, 12:00