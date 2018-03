'Podejrzenie zespołu Downa to już wyrok śmierci'. Poseł dzieli się osobistą historią

"W przypadku drugiego mojego syna było podejrzenie choroby Downa lub zespołu Turnera. To wyszło właśnie z badań prenatalnych. Samo podejrzenie jest już wyrokiem śmierci"-powiedział w niedzielnym programie "Woronicza 17" poseł Kukiz'15, Tomasz Rzymkowski.

Parlamentarzysta podkreślił, że nigdy wcześniej nie dzielił się tą historią publicznie.

"Gdybyśmy z żoną mieli lewackie podejście, to skończyłoby się to jak w wielu wypadkach - aborcją"-stwierdził Rzymkowski. Syn urodził się całkiem zdrowy. Polityk w dyskusji na temat ustawy "Zatrzymaj Aborcję", "Czarnego Piątku" zorganizowanego przez środowiska feministyczne, lewicowe i liberalne w proteście przeciwko temu projektowi oraz "Białego Piątku" będącego odpowiedzią środowisk pro-life, przypomniał, że w Polsce każdego roku dokonuje się ok. 2 tysięcy aborcji, choć "zabieg" ten jest w naszym kraju zabroniony, chyba że zaistnieje któraś z trzech przesłanek ujętych w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 r.

"Podejrzenie choroby genetycznej już jest przesłanką do wykonania aborcji do 12 tygodnia ciąży. To sytuacja absurdalna. Dziś mamy 2 tys. rocznie aborcji w Polsce, w majestacie prawa"- tłumaczył parlamentarzysta. Rzymkowski zwrócił uwagę, że często po przyjściu na świat dziecka z podejrzeniem choroby genetycznej okazuje się, że nie było żadnej wady.

"Przychodzi Pan do studia i opowiada Pan banialuki"-Wykrzyknął w odpowiedzi Kierwiński.

