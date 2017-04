Podejrzany w aferze SKOK Wołomin, były oficer WSI wypuszczony przez sąd!

reklama

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wypuścił na wolność Piotra P., byłego oficera WSI, jednocześnie głównego podejrzanego w aferze SKOK Wołomin.

Sąd w Szczecinie nie zgodził się na przedłużenie aresztu Piotra P. mimo, że ciąży nad nim ponad 30 zarzutów, m.in. zarzut wyłudzenia 80 mln złotych ze SKOK Wołomin. Jak informuje PAP, wyrok o nie przedłużaniu aresztu wydał sędzia Andrzej Olszewski, ten sam, który na początku roku wypuścił na wolność przedterminowo Ryszarda D., który brutalnie pobił 10-letnią dziewczynkę.

Prokuratura już ma przygotowane zażalenie, gdyż jak się obawia, Piotr P. może posiadać dużą gotówkę, wystarczającą, by uciec zagranicę. „Jeśli mózg tej afery wyjdzie na wolność, to ucieczka do Gwatemali czy gdziekolwiek na drugi koniec świata, nie będzie dla niego problemem finansowym” – zauważa informator PAP.

Co więcej, Piotr P. jest także oskarżony o zlecenie pobicia wiceszefa KNF Wojciecha Kwaśniaka, który nadzorował kontrolę w SKOK Wołomin. W tej sprawie toczy się proces.

6.04.2017, 18:55