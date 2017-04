reklama

Jak poinformowała szwedzka policja, wewnątrz ciężarówki, której terrorysta użył wczoraj do ataku znaleziono podejrzane urządzenie.

W wyniku ataku 39-letniego obywatela Uzbekistanu zginęły 4 osoby, a 15 zostało rannych.

Co do samego urządzenia – policja podaje, że obecnie nie wiadomo, do czego służyło. Podałą jednak, że „nie powinno go tam być".

Zamachowiec był już znany służbom, w piątek po południu ukradł ciężarówkę i wjechał nią w grupę osób.

8.04.2017, 15:07