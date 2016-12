Podczas głosowania było kworum. Co na to opozycja?

reklama

Podczas piątkowych głosowań, które odbyły się w Sali Kolumnowej w Sejmie (m.in. nad ustawą budżetową) było kworum.

W piątek w związku z zablokowaniem mównicy sejmowej przez posłów opozycji marszałek Sejmu przeniósł głosowanie do Sali Kolumnowej. Dziś na oficjalnej stronie rządu podano szczegółowe dane na temat głosowania nad ustawą budżetową:

Szczegółowe informacje na temat głosowań przedstawił również Łukasz Schreiber, który był jednym z sekretarzy zliczających głosy.

Jak informował Schreiber:

"Liczyłem głosy jako jeden z dziesięciu sekretarzy we wskazanym sektorze na tyłach sali. Ewidentnie posłowie opozycji byli na sali, mogli głosować etc. Nie skorzystali. Ich obecność też mogłaby być liczona do kworum, ale nie było takiej potrzeby. Samych głosujących bodaj we wszystkich głosowaniach było 236".

Głosowanie nr 8 z tego dnia, które odbyło się jeszcze na sali plenarnej potwierdza, że w Sejmie było obecnych tego dnia 230 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Do tego należy doliczyć posła niezrzeszonego Jana Klawitera, a oprócz tego 3 posłów koła Wolni i Solidarni (M. Zwiercan, I. Zyska, K. Morawiecki) oraz 2 posłów Kukiz'15 (R. Wójcikowski i A. Siarkowska).

To razem daje liczbę 236 posłów obecnych podczas głosowań dotyczących budżetu i innych kwestii.

19.12.2016, 19:40