Podążaj ,,Śladami Zbawiciela''. Nowa książka

Zaś przepełnieni smutkiem i radością Golgoty Jego uczniowie dotarli aż do Rzymu, centrum ówczesnej cywilizacji, aby tam głosić rewolucyjną naukę Jezusa o miłości, wierze i nadziei. I do dziś te dwa niezwykłe miejsca, Ziemia Święta i Rzym, są najważniejszymi dla chrześcijan na całym świecie.

Nie wszyscy mogą wybrać się osobiście do Ziemi Świętej i Wiecznego Miasta, ale album „Śladami Zbawiciela” (wydawnictwo Biały Kruk, pod redakcją Adama Sosnowskiego) pozwala dotrzeć tam każdemu, by mógł poznać je bliżej i doznać głębokich duchowych przeżyć. Wędrując po kartach książki pielgrzymujemy częściowo wspólnie z trzema papieżami – św. Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem.

Także dla tych, którzy pielgrzymowali już do tych świętych miejsc, stojący na wysokim poziomie edytorskim album „Śladami Zbawiciela” będzie zapewne przywołaniem doznanych tam duchowych przeżyć i estetycznych wzruszeń oraz jakże cenną pamiątką.

Zaś przewodnikiem po kartach tej księgi niech będą słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane na Górze Synaj: „Dzisiaj tak jak zawsze, Dziesięć Słów Prawa to jedyny autentyczny fundament życia jednostek, społeczeństw i narodów. Dzisiaj, tak jak zawsze, jest to jedyna przyszłość ludzkiej rodziny. Przykazania chronią człowieka przed niszczącą siłą egoizmu, nienawiści i fałszu. Demaskują wszystkie fałszywe bóstwa, które go zniewalają: miłość własną, która odrzuca Boga; żądzę władzy i przyjemności, która niszczy porządek sprawiedliwości, poniża ludzką godność nas samych i naszego bliźniego.”