Pocisk rosyjskiej produkcji uderzył w Cypr

Według agencji AP, w czasie, kiedy doszło do eksplozji na Cyprze, w odległości ok. 200 km od tego miejsca izraelskie lotnictwo atakowało cele w Syrii. Jak podkreślił Ozersay, powołując się na wstępną ocenę sytuacji, prawdopodobnie był to pocisk systemu obrony powietrznej, uaktywnionego podczas ataku z powietrza na cele w Syrii. Nie trafił do celu, w związku z czym spadł na terytorium wyspy.