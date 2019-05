Pochwalmy się Polską! Spotkanie z prof. Roszkowskim, prof. A. Nowakiem, prof. Legutko, prof. Szczerskim, Kurator Barbarą Nowak i A. Macedońskim.

Jozin z Bazin 17.5.19 13:14

Właśnie otwieramy i widzimy zmasowany atak na wartości katolickie.

Promujeciewy lewaki sodomie z jednej strony pietnujesz kapłana homoseksualista aby w innym komentarzu chwalić to co przed sekunda było "b" my widzimy waszą hipokryzje i cel! Zniszczyć kościół Katolicki, wam diabły to się nie uda😎zaspiwam ci pedzio w ooo cienki Bolek, ooo cienkie Bolki🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😛😛😛