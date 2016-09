Pochowano Szymona Peresa

reklama

Zmarły przed kilkoma dniami były prezydent i premier Izraela został pochowany.

W Jerozolimie zakończył się pogrzeb Szymona Peresa. Były prezydent i dwukrotny premier Izraela, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, spoczął na państwowym cmentarzu na Wzgórzu Herzla obok Icchaka Rabina i innych izraelskich przywódców.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło kilkadziesiąt delegacji z całego świata. Do Jerozolimy przyjechało wielu światowych liderów, m.in. prezydent USA Barack Obama, prezydent Francji Francois Hollande, brytyjski następca tronu książę Karol, król Hiszpanii Filip VI, prezydent Niemiec Joachim Gauck a także prezydent Andrzej Duda i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.

Szymona Peresa żegnali rodzina, przyjaciele, izraelscy politycy i zwykli Izraelczycy. Główne uroczystości odbyły się przy specjalnie przygotowanej scenie, na której wystawiono trumnę, okrytą flagą państwową. Żałobną pieśń odśpiewał piosenkarz David D'Or.

Premier Benjamin Netanjahu w ciepłych słowach wspominał swojego poprzednika. Jak mówił, Peres dokonał rzeczy niezwykłych był wielkim człowiekiem zarówno dla Izraela, jak świata. "Umarł, ale w jego dziedzictwie odnajdujemy nadzieję" - dodał.

W czasie uroczystości pogrzebowych głos zabrali m.in. synowie Szymona Peresa, jego przyjaciel, pisarz Amos Oz oraz były prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton. Przemawiał także Barack Obama. "Wiedział, że gwarantem bezpieczeństwa dla Izraela nie jest zwycięstwo nad przeciwnikami, ale pokój z nimi" - tak wspominał Szymona Peresa obecny prezydent USA. Jak podkreślił, Peres potrafił zarażać innych optymizmem i pozytywnym myśleniem, potrafił przekonać, że jutro może być lepiej, nawet jeśli nic na to nie wskazywało.

"Odszedł ostatni z pokolenia założycieli Izraela. Szymon osiągnął w życiu tyle, co tysiąc osób." - dodał Barack Obama. Prezydent podzielił się także osobistymi wspomnieniami związanymi z Szymonem Peresem, przypominając jego wizytę w Białym Domu. Barack Obama powiedział, że Szymon Peres, podobnie jak inni wielcy przywódcy XX wieku, potrafił trwać przy swoich przekonaniach nawet jeśli nie szły one w parze z obecnymi trendami i opiniami. Mówił także o silnych, nierozerwalnych więziach łączących Stany Zjednoczone i Izrael, które wynikają z tradycji judeochrześcijańskiej opartej na szacunku do wartości człowieka, a także z podobnej historii.

Szymon Peres spoczął w alei zasłużonych na cmentarzu na Wzgórzu Herzla, pomiędzy dwoma wielkimi rywalami i partnerami, premierami Icchakiem Rabinem i Icchakiem Szamirem. Nad grobem troje dzieci zmarłego odmówiło modlitwę, a kantor izraelskiej armii odśpiewał pieść El Male Rahami. Następnie grób pokryły wieńce złożone przez przedstawicieli władz Izraela i zagraniczne delegacje.

Ostatni państwowe uroczystości pogrzebowe tej skali odbyły się w Izraelu w 1995 roku, gdy chowano Icchaka Rabina, zamordowanego przez żydowskiego ekstremistę przeciwnego porozumieniom z Palestyńczykami. Szin Bet, izraelska służba bezpieczeństwa poinformowała wcześniej, że zapewnienie spokojnego przebiegu ceremonii to największa operacja w historii tej organizacji. Z powodu uroczystości zamknięto wiele ulic i główną trasę wjazdową do Jerozolimy.

Szymon Peres urodził się w 1923 w Wiszniewie na terenie ówczesnej II Rzeczpospolitej. W swojej bogatej, kilkudziesięcioletniej karierze politycznej był prezydentem i dwukrotnie premierem Izraela. W 1994 wraz z Icchakiem Rabinem i Jaserem Arafatem został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla za zawarcie tzw. porozumienia z Oslo z Palestyńczykami. Zmarł w środę w wyniku udaru mózgu. Miał 93 lata.

