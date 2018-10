Pobierasz świadczenie 500 Plus? WAŻNE przypomnienie - masz na to czas tylko do przyszłej środy!

Trwa składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+”. Minister Elżbieta Rafalska przypomina, że aby otrzymać świadczenie na pełen okres wniosek trzeba złożyć do końca października.

Wniosek złożony do końca października to gwarancja otrzymania świadczenia od października br. do września 2019 r.