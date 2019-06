Pobicie babci, burdy, pijatyki. Oto, co twoje dziecko może oglądać w sieci!

Internet staje się dla dzieci coraz bardziej niebezpiecznym miejscem. Do niedawna rodzice obawiali się przede wszystkim o to, że ich pociecha może w sieci trafić na treści pornograficzne lub chociażby brutalne kino. Od pewnego czasu jednak niezwykle poważnym zagrożeniem dla dzieci są tzw. „patostreamingi”.

Portal natemat.pl opisuje w swoim tekście „Co trzecie dziecko ogląda patostreamy. Szokujące? Bardziej to, że nie mamy o tym pojęcia” patostreamera o pseudonimie „Szczupak”, który na swoich filmach krzyczy do wchodzącej do pokoju babci „Wyp*****”, a gdy to nie skutkuje – zaczyna starszą kobietę popychać i kopać.

Zawiadomienie w sprawie jego działań trafiło na policję. Jak pisze portal:

„Szokujące, co się w tych patologicznych domach wyprawia, prawda? Nie dla twojego dziecka, które prawdopodobnie widziało już, jak inny <<Szczupak>> podpala koledze twarz, bije swoją dziewczynę, albo nakłania 12-latkę do ściągnięcia majtek”.

Portal informuje też, że całe wydarzenie zbiegło się w czasie z opublikowanym właśnie raportem „Patotreści w internecie”, który przygotowała fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z firmą Orange.

Okazało się, że sam termin zna aż 85 proc. nastolatków, którzy wzięli udział w badaniu. 37 proc. przyznaje, że tego typu relacje ogląda. 47 proc. badanych stwierdziło co prawda, że gdy zobaczy tego typu film, „daje łapkę w dół”, jednak aż 33 proc. przesyła film dalej, a 30 – daje „łapkę w górę”.

Co gorsza, 5 proc. badanych nastolatków przyznało, że potrafi zapłacić za „żetony” aby dany „patostreamer” przekraczał kolejne granice.

Maciej Budzich prowadzący bloga MediaFun powiedział, że wyobrażając sobie, że gdyby miałby 16 lat i chciał zostać patostreamerem, nie widziałby zbyt wiele minusów:

„Bo tak: odpalam kamerę, mam publiczność, tworzę coś atrakcyjnego. Ludzie dają mi łapkę w górę, wpłacają pieniądze. 500 zł, 1000 zł i mam na imprezę, zapraszam znajomych, kupuję alkohol. [...] Przekraczam kolejne granice. Zgłaszają się do mnie organizatorzy eventów i namawiają: “Wpadnij do nas rozkręć imprezę”. Dostaję zaproszenie na galę Fame MMA. A jeszcze jak wpadnie do mnie policja, to mam szacun na dzielni”.

Adam Bodnar powiedział:

„[…] Powołaliśmy Okrągły Stół Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Walki z Patotreściami w Internecie. Podczas jego obrad spotykaliśmy się z przedstawicielami branży, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami administracji i wspólnie zastanawialiśmy się, co można zrobić. Jednym z działań, jakie w ramach Okrągłego stołu udało się zrealizować, jest właśnie ten raport, który, mamy nadzieję, uświadomi wszystkim, jak dużą skalę ma zjawisko patotreści”.

Wydaje się jednak, że żadne działanie nie będzie tak skuteczne jak rozmawianie z dzieckiem, nieignorowanie go i przede wszystkim – niepozwalanie na to, by miało swobodny dostęp do sieci i wszelkich znajdujących się w internecie treści. Rodzicu – staraj się mieć wpływ na to, co twoje dziecko ogląda w internecie, rozmawiaj z nim, a jeśli sam natrafisz na tego typu treści – zgłaszaj je odpowiednim organom.

