PO zostawi Ujazdowskiego z niczym!

Wygląda na to, że Platforma Obywatelska nie ma zamiaru dotrzymać obietnicy danej Kazimierzowi Michałowi Ujazdowskiemu, który odszedł z PiS i miał być kandydatem na prezydenta Wrocławia, wspieranym przez opozycję totalną. Nie zgadzała się na to Nowoczesna, a PO najpewniej poświęci jego kandydaturę.

Dziś ma pojawić się oficjalny komunikat o tym, że PO nie będzie popierać Ujazdowskiego w interesie Koalicji Obywatelskiej. To by było na tyle, jeśli chodzi o mit Platformy, w której jest miejsce dla każdego, również polityka będącego bardziej po prawej stronie.

O sprawie informuje „Gazeta Wyborcza” i przekonuje, że dziś o 9. rano liderzy PO i Nowoczesnej ogłoszą, że Platforma jest gotowa zrezygnować we Wrocławiu z kandydatury Ujazdowskiego, jeśli jest to jedyna przeszkoda do zawarcia w tym mieście Koalicji Obywatelskiej.

Schetyna ma oddać Nowoczesnej prawo wskazania wspólnego kandydata. Ma nim być popierany przez obecnego prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza Jacek Sutryk.

dam/"Gazeta Wyborcza",Fronda.pl