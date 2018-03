PO znowu się ośmieszyła - internet komentuje

Drżyjcie Polacy, nadchodzi rzecz straszna – niedziela wolna od handlu! To nic, że w Europie takie rozwiązanie jest bardzo popularne – w Polsce mamy do czynienia z autorytarnym rządem PiS, który na złość chce pozbawić swoich rodaków możliwości wyjścia do sklepu w niedzielę. Na szczęście są oni – opozycja totalna.