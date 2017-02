PO znów żeni się z Nowoczesną?

reklama

Jak dowiedział się portal 300Polityka, w piątek, po zakończeniu obrad Sejmu, odbędzie się wspólne posiedzenie prezydiów klubów PO i Nowoczesnej.

Lider Nowoczesnej, Ryszard Petru, był gościem "Popołudniowej rozmowy RMF". Poseł mówił m.in. o złożeniu wniosku o odwołanie szefa MSWiA, Mariusza Błaszczaka.

"Wiem, że pod wnioskiem podpisują się posłowie innych klubów. Mam apel do posłów PO, aby się podpisali się pod tym wnioskiem. O ile wiem, to dziś Katarzyna Lubnauer spotkała się z szefem klubu PO, Neumannem. Nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy wspólnie składać wniosku. Uważam, że opozycja powinna wspólnie działać. To byłoby wielkie osiągnięcie, gdyby ponad podziałami udało się ten wniosek złożyć."- powiedział Petru.

Jak dodał, inaczej sprawy przedstawiają się w przypadku wyborów samorządowych. Lider Nowoczesnej zaznaczył, że "nie widzi możliwości", aby jego ugrupowanie wystawiło wspólnego z Platformą Obywatelską kandydata na prezydenta Warszawy.

"Mamy inną ocenę rządów HGW. Proponuję bardzo fair propozycje: startujemy oddzielnie, jeśli nasz kandydat przejdzie do II tury, to oni go popierają. Jeśli ich, to my go poprzemy"-tłumaczył Petru.

JJ/300Polityka, RMF FM, Fronda.pl

22.02.2017, 19:00