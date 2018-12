PO zawiadamia prokuraturę ws. prezesa NBP

Platforma Obywatelska złożyła zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o wszczęcie postępowania w sprawie prezesa NBP, Adama Glapińskiego. Politycy opozycji zarzucają Glapińskiemu, że może on wykorzystywać urząd do wprowadzania cenzury i ograniczania mediów w kwestii dozwolonej krytyki.