PO zawiadamia prokuraturę ws. Jarosława Kaczyńskiego. Sasin: To są absurdalne zarzuty

Platforma Obywatelska złożyła do prokuratury zawiadomienie ws. możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego. Zarzuca mu między innymi płatną protekcję, powoływanie się na wpływy i przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. „ Niech się dobrze zastanowi, czy warto iść tą drogą, to są absurdalne zarzuty” - komentuje Jacek Sasin odnosząc się do wypowiedzi Grzegorza Schetyny, który zapowiadał dziś złożenie wniosku ws. prezesa PiS.