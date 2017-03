PO z troską o sędziów straszy PiS-em

reklama

Są pierwsze komentarze polityków opozycji wobec wniosku Prawa i Sprawiedliwości do TK mającego na celu zbadanie wątpliwości przy wyborze prof. Małgorzaty Gersdorf na prezesa Sądu Najwyższego.

Jak powiedział portalowi polskieradio.pl poseł PiS Marek Ast: "Są uzasadnione wątpliwości, istnieją organy konstytucyjne, które mogą je rozstrzygnąć, dlatego warto to sprawdzić". Posłowie PiS chcą aby sprawę zbadał Trybunał Konstytucyjny.

Wnioskiem PiS do Trybunału Konstytucyjnego straszy Platforma Obywatelska. Jak mówił Borys Budka z PO, "To sygnał w kierunku sędziów" i dodawał: "To z góry zaplanowane działanie, którego celem jest zastraszanie sędziów". Na zarzuty PO Marek Ast cytowany przez polskieradio.pl odpowiedział:

"Zarzuty opozycji są niesłuszne. W naszym wniosku nie ma żadnej sensjacji, ani niewłaściwego postepowania. Chcemy tylko dowiedzieć, czy dokument na podstawie, którego wybierany jest prezes Sądu Najwyższego nie powinien mieć formy ustawy".

