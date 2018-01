PO wyrzuca byłego wojewodę. Mówił o ''ustawianiu'' wyborów

Z Platformy Obywatelsiej wykluczony został były wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Przed kilkoma tygodniami polityk zarzucał PO, że ta „ustawiła” wewnętrzne wybory.

Do sytuacji odniósł się na swoim twitterze były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz:

„Żałosna postPZPRowska farsa...Oczywiście przed chwilą wyrzucili kompetentnego, uczciwego człowieka. Bo miał odwagę mówić prawdę. Quo vadis PO...”.

W kwestii „ustawiania” wyborów Kozłowski napisał oficjalne pismo do lidera PO Grzegorza Schetyny oraz władz partii. Całość upublicznił na swoim facebooku. Pisał między innymi:

„Gdyby wybory były uczciwe, byłbym wybrany, wiemy to obaj. Ale nie to jest najwazniejsze - zmierzamy szybko w kierunku partii, w której liczba kandydujących jest równa liczbìe stanowisk do obsadzenia. Tak już tym razem było w niektórych kołach. Bo po co kandydować, skoro wszystko jest z góry obsadzone”.

