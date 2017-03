PO wie, że przegra, ale wniosek złoży

Jak poinformował Grzegorz Schetyna – Platforma Obywatelska złoży wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu premier Beaty Szydło. Jednak Sławomir Neumann w „Poranku TOK FM” powiedział wprost, że PO zdaje sobie sprawę z tego, że przegłosowanie wniosku jest niemożliwe.

Neumann twierdzi tez, że działanie PiS było… krokiem w kierunku wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Według informacji PAP wniosek o wotum nieufności ma zostać złożony pod koniec przyszłego tygodnia.

„Wiemy, że nie przegłosujemy tego wniosku. Mamy pełną świadomość tego. Ale ten wniosek jest poważnym powodem do debaty w Polsce o Unii Europejskiej. Naszym zdaniem te ostatnie działania i te ostatnie wypowiedzi, ostatnie ruchy PiS, to krok w kierunku wyprowadzania Polski z Unii (…) Naszym zdaniem te ostatnie działania i te ostatnie wypowiedzi i te ostatnie ruchy PiS to jest krok w kierunku wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej”

- mówił Neumann w TOK FM.

dam/niezalezna.pl,Fronda.pl