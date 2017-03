Po tym, co powiedział Misiło, minister Jaki nie wytrzymał

reklama

W programie „Woronicza 17” pojawili się dzisiaj m.in. wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki oraz poseł Nowoczesnej, Piotr Misiło. Rozmawiano o braku poparcia dla Donalda Tuska ze strony polskiego rządu.

Misiło stwierdził, że 27 państw popiera Donalda Tuska, na co obecny również w studio prof. Zybiertowicz odpowiedział, że tego nie wiadomo i trzeba poczekać na głosowanie. Misiło stwierdził, że on to wie, bo poświęca uwagę nie tylko mediom publicznym w Polsce, które według niego kłamią, ale i zagranicznym. Wtedy też poseł Nowoczesnej powiedział do ministra Jakiego:

„Pan już ze sto razy kłamał w sprawie Donalda Tuska, że przeciwko Polsce występował i jest kandydatem niemieckim. Takie coś obraża moją inteligencję”

Jaki odpowiedział mu:

„Przed chwilą pan powiedział, że ma poparcie 28 państw czyli Niemiec również. I powiedział pan, że kłamię, bo Niemcy nie popierają”

Poseł Misiło skwitował to słowami:

„Nie, nie powiedziałem”

Trudno się dziwić, że w tym momencie minister Jaki wybuchnął śmiechem. Warto zobaczyć:





dam/TVP Info, Fronda.pl



5.03.2017, 16:55