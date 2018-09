Po tych słowach Kukiza może dojść do rozłamu...

Zaskakujące słowa padły wczoraj z ust Pawła Kukiza. W trakcie konwencji wojewódzkiej Kukiz’15 w Kielcach stwierdził on, że niekoniecznie jego sympatia nakierowana jest w Warszawie na kandydata własnego ugrupowania, na dodatek przyznał, że nie wierzy w jego zwycięstwo. Co na to Marek Jakubiak?