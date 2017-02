PO to partia półanalfabetów - wg badań 'Wyborczej'

reklama

PO partią inteligencką? Nic podobnego! Oto wyniki badań, jakie przeprowadzono... na Czerskiej!

Platforma Obywatelska od lat lansowana jest jako partia ludzi inteligentnych i wykształconych, na którą przez ostatnią dekadę mieliby głosować "młodzi, wykształceni i z wielkich ośrodków". Ale czy aby na pewno jest to prawda?

Okazuje się, że prawdę o poziomie wykształcenia polityków PO obnażyła sama "Gazeta Wyborcza". Co więcej, sprawa wcale nie jest nowa. W 2013 roku dziennikarze gazety dokonali szczegółówych badań dotyczących członków partii (łącznie ponad 40 tys. działaczy). Badania te dotyczyły różnych kwestii, m.in. wykształcenia.

Co się okazało? Oto, co donosiła 'Wyborcza':

"I tutaj może być zaskoczenie. Chociaż PO ma wizerunek partii inteligenckiej, to aż 14,1 tys. z tych, którzy przyznali się do wykształcenia, ukończyła tylko podstawówkę. Prawie tyle samo osób zadeklarowało wykształcenie wyższe i średnie (14,6 tys.). Zawodowe - ok. 1,3 tys. osób".

Razem daje to ogromny procent działaczy PO, którzy nie mogą się pochwalić wykształceniem wyższym niż podstawowe. Jest to naprawdę szokujący fakt. Choć badanie wykonano trzy lata temu, raczej trudno przypuszczać, aby od tego czasu do PO zapisywali się wyłącznie doktorzy habilitowani...

7.02.2017, 11:08