Po 'tęczowym piątku'. MEN: To marginalna akcja

Ministerstwo Edukacji Narodowej odniosło się do akcji "Tęczowy Piątek", która wzbudziła wiele kontrowersji. Nie wszyscy bowiem akceptują homopropagandę w szkołach i nie ma co dać się zwieść powtarzaniu, że to tylko "lekcja tolerancji" i pokazanie "nieheteronormatywnym koleżankom i kolegom, że jesteśmy z nimi"...

"Tam, gdzie to (przystąpienie szkoły do akcji "tęczowy piątek"- przyp. red.)miało miejsce, dojdzie do szczegółowej analizy, czy nie zostało złamane prawo oświatowe, np. czy przystępując do akcji, dyrektorzy szkół mieli na to zgodę rodziców, i czy w pełni ich o tym poinformowali"-wskazała rzecznik prasowa.