Po spotkaniu Duda-Pence. Wkrótce 'pierwsze wiążące decyzje' w sprawie wzmocnienia obecności USA

Olej 13.2.19 17:43

Wystąpienie Sekretarza Stanu było kubłem zimnej wody !



Organizując Smoleńsk sowieccy kagiebiści dokładnie wiedzieli, że pchają nas na jednokierunkową równię z której nie będzie wyjścia, i którą Ameryka wykorzysta na swój sposób, nie pytając nas szczególnie o opinię. W dłuższej perspektywie przewidzieli pewien scenariusz odwracający sympatie proamerykańskie w niewygodną, lub wręcz nie do zniesienia naszą konieczność. I ta konieczność coraz bardziej wyłazi i wyłazić będzie nam bokiem. Wystarczy czekać na efekty. Jeszcze kilku takich ambasadorów jak ambasadoressa, jeszcze kilkanaście wystąpień ,,przyjaźni’’ z uprzytamnianiem nam kim jesteśmy i czym jest dla USA Polska w rzeczy samej. A efekty przerosną najśmielsze oczekiwania.



Tradycyjna sympatia Polaków do Ameryki jest sympatią do wolności i systemu amerykańskiej demokracji. Tej Ameryki z Głosu Ameryki dobiegającego w sowiecką noc jaka oblazła Polskę. Ameryki do lat 50 tych zanim ją zaczęła emulgować stalinowska lewica, zdobywająca władzę na Wall Street, na amerykańskich uniwersytetach, zmieniając wolność w nakaz określonego myślenia. Zanim te wszystkie środowiska internacjonałów i kosmopolitów ujednoliciły swój głos, który ustawia świat nie koniecznie na amerykański sposób. Staje się to zauważalne w ostrym spięciu wyobrażeń i oczekiwań z coraz bardziej ponurą rzeczywistością.