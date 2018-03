PO rozstawia się pod galerią. 'OTWÓRZCIE SKLEPY!'

A czy Ty, czytelniku, zrobiłeś już zapasy? Już jutro mamy pierwszą niedzielę bez handlu. Weszła bowiem w życie ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę.

Jeżeli chcesz spokojnie, w ramach oderwania od polityki, zrobić sobotnie zakupy w galerii handlowej, omijaj dziś warszawską Galerię Mokotów! Inaczej możesz tam spotkać Sławomira Neumanna i Marię Janyską z Platformy Obywatelskiej, którzy organizują w tej galerii konferencję prasową. Na to wielkie wydarzenie politycy PO zapraszają w mediach społecznościowych.

Godz. 11:00 konferencja prasowa w #Warszawa przy zbiegu ulic Wołoskiej i Al. Wilanowskiej (wejście główne do Galerii Mokotów) z udziałem Przewodniczącego KP PO @SlawekNeumann i @MJanyska.

Temat: #OtwórzcieSklepy! #KupujęKiedyChcę pic.twitter.com/QLvER9cItZ — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) 10 marca 2018

Politycy PO zachowują się, jakby nie mieli co robić, przynajmniej jeżeli chcą jeszcze kiedyś rządzić Polską lub chociażby dostać się znów do Sejmu. Ostatnie sondaże pokazują, że nie wygląda to tak różowo...

yenn/Twitter, Fronda.pl