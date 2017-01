Po rozmowie May-Szydło: Prawa socjalne Polaków na Wyspach będą zachowane

reklama

W środę premier Beata Szydło rozmawiała przez telefon z szefową brytyjskiego rządu, Theresą May. Jak relacjonował rzecznik polskiego rządu, Rafał Bochenek, rozmowa dotyczyła m.in. zabezpieczenia praw socjalnych Polaków na Wyspach oraz współpracy wojskowej i partycypacji Brytyjczyków w unijnym budżecie.

"Premier May powiedziała, że będzie chciała zachować i utrzymać dotychczasowe prawa Polaków" – poinformował rzecznik.

Rozmowa odbyła się z inicjatywy premier Wielkiej Brytanii, która wczoraj ogłosiła swoje plany ws. Brexitu. Jak zakłada brytyjska polityk, mogłoby do tego dojść w 2019 roku.

"Przedmiotem rozmowy były te kwestie, które najbardziej frapują polską opinię publiczną i polski rząd. Sprawa priorytetowa to zabezpieczenie praw socjalnych Polaków którzy żyją na co dzień na wyspach brytyjskich. To była sprawa bardzo mocno postawiona przez panią premier Szydło"- poinformował Bochenek w rozmowie z TVP Info. Szefowa polskiego rządu miała dodać, że rozwiązanie tej kwestii jest ważne dla dalszych rozmów na temat przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z UE.

Jak relacjonował Bochenek, brytyjska premier "powiedziała wyraźnie, że będzie chciała utrzymać dotychczasowe prawa Polaków".

Dzisiejsza rozmowa dotyczyła również kwestii bezpieczeństwa i obronności. Jak poinformował rzecznik rządu, May potwierdziła, że wszelkie zobowiązania, poczynione przez Wielką Brytanię podczas szczytu NATO będą zrealizowane.

Kolejną kwestią była partycypacja Wielkiej Brytanii w budżecie unijnym. Szefowa polskiego rządu podkreśliła wyraźnie, że nasz kraj przyjmuje stanowisko, iż Wielka Brytania powinna uczestniczyć w budżecie unijnym na normalnych warunkach, jak pierwotnie zostało ustalone.

JJ/TVP Info, Fronda.pl

18.01.2017, 18:40