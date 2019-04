Po raz kolejny z Polski wyszła iskra!

"Powerbank for Life" to nie tylko proste narzędzie, które systematyzuje modlitwę i pokazuje rozwój fizyczny dziecka, za które się modlimy - to niesamowita historia, w którą jest wpisana śp. Helenka Kmieć, misjonarka zamordowana w Boliwii w 2017 roku, a także Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. W jaki sposób? I co jeszcze zawiera ta aplikacja? Opowiadają o tym autorki - Małgorzata Bartas-Witan i Katarzyna Pazdan.