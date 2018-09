Po prostu skandal! Frasyniuk zachęca opozycję do donoszenia na Polskę

„Cytat na dziś "Bruksela zwleka". Co się stało? A się stało, że głos dał Morawiecki a w opozycji cisza”

- napisał Frasyniuk na twitterze.

Dalej padły absurdalne sformułowania:

„Drodzy politycy, nie lękajcie się! Europa to nasz dom, tu nie działa zasada "nie s*a się do własnego gniazda".

Na koniec jeszcze podkreślił:

„Dla naszego dobra, w obronie Konstytucji, niech nas skarżą do TSE [pisownia oryginalna – red.]”.

Cytat na dziś "Bruksela zwleka". Co się stało? A się stało, że głos dał Morawiecki a w opozycji cisza. Drodzy politycy, nie lękajcie się! Europa to nasz dom, tu nie działa zasada "nie sra się do własnego gniazda". Dla naszego dobra, w obronie Konstytucji, niech nas skarżą do TSE

— Władysław Frasyniuk (@WFrasyniuk) 19 września 2018