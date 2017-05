PO nie ma ŻADNEGO programu. Na Zachodzie to nie do pomyślenia!

reklama

"Rządzący powinni pokazywać, że istnieje niebezpieczeństwo likwidacji programu 500+, a to jest w końcu sukces PiS" - mówił na antenie TVP Info Bogumił Łoziński.

W „Salonie Dziennikarskim” na antenie TVP.Info rozmawiano o najnowszym spocie PiS. Prawo i Sprawiedliwość przypomina w nim zapowiedzi PO o „urealnieniu” wieku emerytalnego. Politycy Platformy Obywatelskiej mówią także o likwidacji IPN, CBA. O tym rozmawiali Elżbieta Królikowska-Avis, Piotr Skwieciński, Bogumił Łoziński, Piotr Zaremba oraz prowadzący Michał Karnowski.

Spot PiS obnaża merytoryczne braki konkurencji w sposób całościowy – zwracają uwagę rozmówcy Karnowskiego. Bogumił Łoziński stwierdził też, że PO wychodzi na ulicę:

„ponieważ musi oprzeć się na czymś, więc opiera się na emocjach i prezentuje się jako antyPiS”

Dodał także:

„Prawo i Sprawiedliwość w mojej opinii przyjęło dobra strategię. Rządzący powinni pokazywać, że istnieje niebezpieczeństwo likwidacji programu 500+, a to jest w końcu sukces PiS”

Piotr Zaremba ocenił, że PO chce państwa słabszego. Najpierw deklaruje przyjęcie konkretnej liczby imigrantów, po czym wycofuje się z tego pod wpływem odczuć społecznych.

Ważne słowa powiedziała z kolei Elżbieta-Królikowska-Avis. Stwierdziła, że PO nie ma żadnego programu, z kolei:

„Na Zachodzie jest to nie do pomyślenia. Prawo i Sprawiedliwość ma program, ale obawiam się, że nie zdają sobie sprawy z tego, jak wielki to jest atut.”

dam/TVP.Info,Fronda.pl





6.05.2017, 13:35