,,PO nie chciała walczyć z mafiami VAT''. SE ujawnia fragment notatki

Szokujące informacje dotyczące urzędników Ministerstwa Finansów w rządzie Donalda Tuska przedstawił dziś „Super Express”. Chodzi o pismo z 4 marca 2015 roku, z którego wynika, że minister Mateusz Szczurek nie widział podstaw do zmian w prawie, które pozwoliłyby na bardziej skuteczną walkę z wyłudzeniami VAT.

„Supers Express” cytuje fragment pisma dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w ministerstwie finansów skierowanego do Jarosława Nenemana, który był wtedy w ministerstwie podsekretarzem stamu:

„Nawiązując do przekazanego w dniu 25 lutego br. projektu notatki w sprawie konieczności przygotowania projektu ustawy o podatku od towarów i usług w związku z procederem oszustw i nadużyć (…) oraz podjęcia zmian o charakterze długookresowym, Departament (…) uprzejmie prosi o potwierdzenie decyzji Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka co do braku zasadności prowadzenia obecnie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie dalszych modyfikacji przepisów ustawy (…) o podatku od towarów i usług…”.

Eksperci rozmawiający z „Super Expressem” podkreślają, że mimo dobrze znanej skali zjawisk wyłudzeń VAT, robiono w tej sprawie „skrajnie niewiele”.

dam/se.pl,Fronda.pl