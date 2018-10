Po leki nie do apteki!!! Lecz się TYM!!!

Jesień coraz bardziej daje się nam we znaki. Pada, wieje, a my jeszcze nieprzyzwyczajeni do tak dużych zmian pogody, łatwo łapiemy infekcję. Szczególnie, jeśli mamy dużo spraw na głowie, niedosypiamy i jesteśmy zmęczeni. Nietrudno wtedy o przeziębienie. Leki jednak dużo kosztują – warto zatem spróbować innych, naturalnych metod leczenia infekcji. Zwłaszcza, jeśli to tylko lekka infekcja. Oto kilka ziół, z którymi warto się zaprzyjaźnić jesienią.