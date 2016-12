Po latach nałogu oczyścisz organizm ze smoły i nikotyny

reklama

Palenie papierosów to najbardziej powszechny nałóg. W naszym kraju, według sondaży Ministerstwa Zdrowia, codziennie lub okazjonalnie pali aż jedna trzecia Polaków! Nikotyna podobnie jak heroina czy kokaina jest narkotykiem i silnie uzależnia, różnica polega na tym, że jest ona dostępna w każdym sklepie.

Jeśli i ty jesteś nałogowcem to przeczytaj ten artykuł, by dowiedzieć się jak oczyszczać swój organizm z tego szkodliwego związku i jak niwelować jego negatywne skutki.

Czym tak właściwie jest nikotyna?

Nikotyna jest silną neurotoksyną działającą na układ nerwowy. Działa bardzo sprytnie i szybko uzależnia. Wraz z pierwszym pociągnięciem papierosa nikotyna już po 8 sekundach dociera do mózgu, gdzie powoduje wyrzut adrenaliny- neuroprzekaźnika, który podnosi ciśnienie krwi, przyspiesza oddychanie i bicie serca, powoduje zanik bólu i głodu.

Dostarczana regularnie organizmowi nawet w niewielkich dawkach blokuje działanie kilkudziesięciu rożnego rodzaju ważnych enzymów. W większych dawkach trwale uszkadza układ nerwowy. Przedawkowanie tego niebezpiecznego związku objawia się halucynacjami, utratą przytomności i drgawkami. Ekstremalnie wysokie dawki nikotyny w krwiobiegu mogą doprowadzić nawet do śmierci!

Wypalając papierosa wydaje się nam, że dajemy naszemu organizmowi nagrodę. Ma to związek ze sprytnym mechanizmem działania tej zwodniczej substancji. Nikotyna w małych dawkach, takich jakie zawiera jeden spalony papieros, działa pobudzająco. Wprowadza osobę ją zażywającą w dobry nastrój. Efekt ten jest związany z wydzielaniem dopaminy, którą nikotyna stymuluje. Dopamina odpowiada ze utrzymanie dobrego nastroju. Dobre samopoczucie obecne po wypaleniu papierosa staje się więc powodem do wypalenia kolejnego. I tak zatacza się błędne koło. Nie bez powodu nikotyna jest określana jako cichy i sprytny zabójca.

Nikotyna swoją toksycznością przewyższa wiele nielegalnych narkotyków. Sieje spustoszenie w naszym organizmie. Dlatego jeśli nawet sporadycznie sięgasz po papierosy powinnaś oczyszczać swój ustrój z tego szkodliwego związku.

Oczyszczanie z nikotyny

Oczyszczenie organizmu z nikotyny może być pierwszą i zarazem ostatnią próbą zerwania z tym szkodliwym nałogiem. Ta metoda polega po prostu na wydaleniu osadzających się w ustroju toksyn, w szczególności pozostałości uzależniającej nikotyny. Czas oczyszczania organizmu zależy od ilości wypalonych papierosów i długości okresu kiedy wpadłaś w nałóg. Ponadto efekty są zależne od twojego układu odpornościowego i nerwowego.

By skutecznie usunąć toksyny i inne szkodliwe związki papierosowe z organizmu potrzebne są trzy rzeczy: odpowiednia dieta wspomagana ziołami, aktywność fizyczna i dużo cierpliwości. Całkowite oczyszczenie z nikotyny wymaga czasu i systematyczności, jednak twoje wysiłki zaprocentują i być może na zawsze uwolnisz się od papierosów.

Zielona herbata z pomocą

Aby rozpocząć oczyszczanie organizmu ze szkodliwego wpływu nikotyny wprowadź do swojej codzienności duże ilości zielonej herbaty. Jest ona silnym przeciwutleniaczem, który walczy z powstającymi przez palenie wolnymi rodnikami. Wolne rodniki przyspieszają procesy starzenia się skóry i powodują powstawanie nowotworów. Parz więc zieloną herbatę najczęściej jak się da.

Żółta akacja

Możesz też wypróbować napar z żółtej akacji. Ta piękna roślina zawiera w sobie cytyzynę, która stanowi konkurencję dla nikotyny. Stopniowo pozwala obniżyć głód nikotynowy poprzez wypychanie i zastępowanie tej szkodliwej substancji. Dodatkowo w płatkach akacji są cenne flawonoidy, które usprawniają proces filtracji krwi. Suszone żółte kwiaty zalej wrzątkiem i pij raz w tygodniu.

Kwaśny winian potasu

Dobrym sposobem na wydalenie nikotyny jest też kwaśny winian potasu. Jest to naturalny przeciwutleniacz pochodzenia roślinnego, który ma działanie przeczyszczające. Znajdziesz go w każdej aptece. Wymieszaj łyżkę stołową winianu potasu ze szklanką soku pomarańczowego. Pij napój codziennie wieczorem, przed spaniem. Podczas snu mieszanka zaczyna działać. Sok pomarańczowy i winian potasu mają zdolność absorbowania nikotyny w organizmie. Rano zostaje ona wydalona, a głód nikotynowy znacznie się zmniejszy.

Zdrowa dieta

Pamiętaj że zdrowa dieta pomoże ci zachować równowagę po rzuceniu nałogu. Zastosuj więc kurację oczyszczającą sokami naturalnymi, bogatymi w antyoksydanty takie jak witamina C, A i E. Dodatkowo uzupełniaj poziom wapnia, gdyż twoja wątroba potrzebuje regeneracji. Pomogą w tym też zioła takie jak rumianek czy lucerna.

Woda

Woda jest znana ze swoich właściwości oczyszczających. Również w przypadku oczyszczania z nikotyny może okazać się niezastąpiona. Wspomoże jej wydalenie z organizmu, ponadto poprawisz stan gospodarki wodnej poważniej naruszonej po latach palenia. Twój organizm może być odwodniony, dlatego pij 6-8 szklanek wody niegazowanej dziennie.

Aktywność fizyczna

Po podjęciu słusznej decyzji oraz odstawieniu papierosów należy zdecydowanie oczyścić i nawodnić cały organizm. Nie zapominaj by dietę oczyszczającą wspomóc aktywnością fizyczną. Przyśpieszysz metabolizm, dzięki czemu szybciej wydalisz toksyny. Dodatkowo dotlenisz swój organizm, a nikotyna zostanie usunięta wraz z potem. Ćwiczenia na świeżym powietrzu oderwą twoje myśli od kuszącego nałogu.

Uzależnienie od nikotyny to nie tylko problem fizyczny. Klucz do sukcesu tkwi w naszym umyśle. Zastąp szkodliwy i niebezpieczny nałóg innym, zdrowszym. Czując zniecierpliwienie i zbliżającą się chęć zapalenia papierosa sięgnij np. po orzeszki ziemne, pestki dyni czy nasiona słonecznika, Skubanie i wyłuskiwanie pestek to bardzo absorbujące zajęcie dla rąk, a do tego wciągające i odwracające myśli od zapotrzebowania na nikotynę. Dodatkowo są one bogate w przeciwutleniacze, cynk i selen, które stanowią niezbędnik każdej diety.

Regularnie oczyszczaj swój organizm z nikotyny i raz na zawsze pozbądź się tego szkodliwego nałogu. Możesz tylko zyskać. Nagrodą będzie zdrowie i parę lat życia w prezencie.

za: naturalneoczyszczanie.pl

11.12.2016, 14:15