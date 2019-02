PO-KO chce odwoływać Ziobrę. Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie

TS4PiS 19.2.19 9:27

Bardzo dobrze. Każdy może się teraz przekonać, że państwo PiS to państwo teoretyczne, w którym sądy, prokuratura i służby działają na polityczne zlecenie JK. Gdyby to wobec kogoś z PO pojawiły się pojdejrzenia jak w stosunku do JK - już dawno byłby ciągany po prokuraturze. Wystarczy sobie przypomnieć, co działo się po opublikowaniu taśm Czarneckiego. Ale wiadomo - JK to krystalicznie czysty człowiek, tak kryształowy, że nawet bez przyjżenia się sprawie, wiadomo, że jest niewinny. Pańswto z dykty i paździeża.