PO jak 'mąż alkoholik'? MOCNA wypowiedź ministra

"To są te same osoby ciągle. Schetyna jest kwintesencją Platformy Obywatelskiej z czasów ich rządów"-ocenił Schreiber na antenie Polskiego Radia. Największą partię opozycyjną w Polsce, która do 2015 r. przez osiem lat sprawowała władzę, minister porównał do męża-alkoholika, który po każdej awanturze, za każdym razem, gdy wraca pijany do domu, obiecuje żonie poprawę.