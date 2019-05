,,Po co nam Polska? Po nic!''. Oto poglądy Jażdżewskiego!!!

alcapone 7.5.19 12:10

Prawdziwy polski problem to fikcyjne elity, to ci co rechotali i bili brawo Jażdżewskiemu. Imbecyle prymitywy nieuki poprzebierani za autorytety wszelakie i powszechnie uważani za takie autorytety, nawet przez swoich przeciwników choćby tutaj piszących. To są przebierańcy, co widać po prymitywizmie ich reakcji nie tylko w tym wypadku. Ale też po efektach. Polskie uczelnie, ścisła światowa końcówka. Polskie technologie, to samo. Zarządzanie państwem, poziom administracji, jakość ustaw - masakra bełkot, paranaukowe debilizmy ( jak choćby nieznajomość podstawowej zasady zarządzania, zasady jednolitości kierownictwa, więc dla przykładu mamy obok siebie dwie władze wykonawcze premier i prezydent ). I tak wszędzie na tych wysokich salonach, lipa, fikcja, pozoracja, lenistwo, nieuctwo, cwaniactwo, głupactwo, przystrojone w szatki wybitnych fachowców czy autorytetów. Do zarządzania polskimi hutami stali trzeba było sprowadzić hindusa ( Lakshmi Mittal ). Ktoś mi wtedy prywatnie powiedział, że on od razu zwolnił 18 osób z najwyższych władz Huty Katowice, jedną zostawił na stałe, jedną warunkowo. I taki jest realny stan tzw. polskich elit, 90 może 80% to kompletna lipa, blaga, chamstwo, prymityw, nieuctwo, ciemna dzicz - ludzie do natychmiastowego zwolnienia z posady. Kiedyś się na takich mówiło że im słoma z butów wychodzi. Ale też jest stara zasada - chamów należy prać po pysku. I przy tym proponuje pozostać, z nimi nawet nie warto dyskutować, nie zniżać się, gardzić nimi, mówić kim oni są naprawdę i gdzie jest ich miejsca - brak z milion ludzi do prostych prac fizycznych, tam ich wysłać.